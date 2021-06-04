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BOĞAÇAYI'NDA CARETTA VE AHTAPOT'LA TEMİZLİK - Son Dakika

BOĞAÇAYI'NDA CARETTA VE AHTAPOT'LA TEMİZLİK

04.06.2021 17:39

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi, Boğaçayı yüzeyini saran sucul bitkilere ve biriken çöplere yönelik temizlik çalışmasını Caretta ve Ahtapot'la yapıyor.

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi, Boğaçayı yüzeyini saran sucul bitkilere ve biriken çöplere yönelik temizlik çalışmasını Caretta ve Ahtapot'la yapıyor. Caretta büyüyen otları dibinden kesiyor, Ahtapot ise toplayıp kıyıya çıkartıyor.

Büyükşehir Belediyesi, Boğaçayı'nda yaz mevsimiyle birlikte artış gösteren, çevre kirliliğine, kokuya ve sineğe neden olan sucul bitkiler ile yüzey çöpleri temizlemek için çalışma başlattı. Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı'na bağlı Deniz ve Kıyı Yönetimi Şube Müdürlüğü, Boğaçayı'ndaki temizlik için Ahtapot isimli deniz yüzeyi temizleme teknesinin ardından Caretta isimli ot kesme teknesini suya indirdi.

SUCUL BİTKİLER HER YIL ÇIKACAK

Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Başdanışmanı Cem Oğuz, Boğaçayı havzasının Haziran ve Eylül arasındaki 4 aylık süreçte gelen su kütlesinin azlığı nedeniyle kuruyan bir havza olduğunu belirterek, 2017 projesinde bu alanın 2,5 metre kazıldığını ve gölet oluşturulduğunu hatırlattı. Durağan suda yüksek sıcaklıkla birlikte alglerin ölmesi ile kirliliğin baş gösterdiğini belirten Oğuz "Sucul bitkiler çıkmaya başladı. Bu sucul bitkiler her yıl yaz aylarında çıkacaktır. Bu bir günde temizlenecek bir olay değildir. Bu görüntülerle her yıl karşılaşacağız. Projenin hatası burada bir gölet oluşturulması" dedi.

OTLAR ÖNCE KESİLİYOR SONRA TOPLANIYOR

Yeni üretilen Caretta adındaki sucul ot kesme teknesi ile otların dipten kesildiğini belirten Oğuz, "Daha sonra deniz süpürgesi aracılığı ile de otlar toplanıp bertaraf ediliyor. İlk yıl bitkileri kökleyerek çıkartmayı denedik. Bu defa dipteki çamur denize ulaşarak bir kirlilik yaratıyor ve deniz girilemez duruma geliyor. Bu nedenle dipten keserek toplamaya çalışıyoruz. Burada vektörel mücadele de gerekiyor. Bataklık sinekleri ve yakarcalar oluşuyor. Suyun oksijen dengesinin sağlanması için fıskiye sistemi planlandı. Bunun denemelerine başlanacak. Her yıl karşılaşacağımız bu sorunu, bu yöntemlerle çözmeye çalışacağız" diye konuştu.

BİTKİLER GÜBRE OLACAK

Boğaçayı'nda toplanan atıkların daha kolay transfer edilebilmesi için sabit bir vinç sistemi kurulduğunu açıklayan Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Lokman Atasoy da her gün ortalama 16 metreküp kadar bitki ve yosunun toplandığını söyledi. Atasoy, "Bu yıl itibariyle toplanan bitki ve yosunları komposta yani doğal gübreye dönüştürerek, belediyemizin peyzaj alanlarında kullanılmasına yönelik projemiz başlamış durumdadır" dedi.

129 BİN METREKAREDE TEMİZLİK

Geçen yıl 2 bin 350 metreküp bitki ve yosun, 12 ton atık ve çöpün Boğaçayı'ndan temizlendiğini söyleyen Lokman Atasoy, 129 bin metrekare alanda temizlik yapılacağını belirtti. Yaz aylarında su üstü bitkilerin hızla büyüdüğünü vurgulayan Atasoy, "Oksijenin arttırılması ve ekosistemin devamlılığı için mobil havalandırma sistemi ile ilgili çalışmalarımız sürüyor. Böylece yaşayan balık popülasyonu artacak, bitkiler daha yavaş büyüyecek" dedi.

BOĞAÇAYI'NDA CARETTA VE AHTAPOT'LA TEMİZLİK
BOĞAÇAYI'NDA CARETTA VE AHTAPOT'LA TEMİZLİK
BOĞAÇAYI'NDA CARETTA VE AHTAPOT'LA TEMİZLİK
BOĞAÇAYI'NDA CARETTA VE AHTAPOT'LA TEMİZLİK

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Cem Oğuz, Bitki, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BOĞAÇAYI'NDA CARETTA VE AHTAPOT'LA TEMİZLİK - Son Dakika


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