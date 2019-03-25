Son Dakika Haberleri: Boğaçayı'nda Şenlik

Boğaçayı'nda Şenlik

1 saat önce

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel tarafından muhteşem bir yaşam alanına haline dönüştürülen Boğaçayı, flyboard gösterisinden, konsere renkli etkinliklere ev sahipliği yaptı.

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Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel tarafından muhteşem bir yaşam alanına haline dönüştürülen Boğaçayı, flyboard gösterisinden, konsere renkli etkinliklere ev sahipliği yaptı.

Antalya'nın yeni yaşam alanı, eğlenceli aktivitelere de ev sahipliği yapıyor. Haftanın yorgunluğunu Boğaçayı'nda atan Antalyalılar birbirinden renkli aktivitelerle keyifli bir gün geçirdi.

Flyboard nefes kesti

Boğaçayı'nda Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı organizasyonunda gökyüzü kaykayı olarak adlandırılan 'Flyboard Türkiye Show Team' gösterisi gerçekleştirildi. Nefes kesen anlar yaşayan vatandaşlar, gösterinin finalinde Türk Bayrağı'nın açılmasına alkışlarla eşlik etti. Gün boyunca 'Şeker Portakalı' etkinlik grubu illüzyon gösterileri ile çocuklara heyecan dolu anlar yaşattı. 'Antalya Büyükşehir Belediyesi Bando ve Orkestrası da Şehirde Müzik Var' etkinliği kapsamında mini bir konser verdi. Müziklere eşlik ederek eğlenceli anlar geçiren Antalyalılar, Boğaçayı'nda dolu dolu bir gün geçirdi. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 04:21 Kaynak: İHA

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