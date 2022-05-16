Artvin'de boğalar arenaya sığmadı, park halindeki bazı araçlar zarar gördü - Son Dakika
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Artvin'de boğalar arenaya sığmadı, park halindeki bazı araçlar zarar gördü

16.05.2022 13:02

Artvin'de boğalar arenaya sığmadı, park halindeki bazı araçlar zarar gördüARTVİN Artvin'de düzenlenen boğa güreşlerinde, arenaya sığmayan boğaların güreşi arena dışına taştı.

Artvin'de boğalar arenaya sığmadı, park halindeki bazı araçlar zarar gördü

ARTVİN Artvin'de düzenlenen boğa güreşlerinde, arenaya sığmayan boğaların güreşi arena dışına taştı. Boğaların kapışması nefes kesti.

Artvin ve ilçelerinde her yıl düzenlenen boğa güreşleri festivali bu yılda farklı bölgelerde yapılmaya devam ediyor. Borçka ilçesinde düzenlenen Çağla Boğa güreşleri Festivali renkli görüntülere sahne oldu. Boğa güreşleri arenasında kozlarını paylaşan iki boğanın kapışması arenaya sığmayınca, arena dışında devam etti. Dışında bulunan park halindeki araçların etrafında devam eden güreşlerde iki boğanın kıyasıya mücadele taraftarlarında büyük destek aldı. Sahiplerinin araya girerek ayırdığı boğa güreşi sonrası bazı araçlar hasar gördü.

Artvin'de boğalar arenaya sığmadı, park halindeki bazı araçlar zarar gördü
Artvin'de boğalar arenaya sığmadı, park halindeki bazı araçlar zarar gördü
Artvin'de boğalar arenaya sığmadı, park halindeki bazı araçlar zarar gördü
Artvin'de boğalar arenaya sığmadı, park halindeki bazı araçlar zarar gördü
Artvin'de boğalar arenaya sığmadı, park halindeki bazı araçlar zarar gördü
Artvin'de boğalar arenaya sığmadı, park halindeki bazı araçlar zarar gördü
Artvin'de boğalar arenaya sığmadı, park halindeki bazı araçlar zarar gördü

YORUMLAR
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Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Artvin'de boğalar arenaya sığmadı, park halindeki bazı araçlar zarar gördü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Artvin'de boğalar arenaya sığmadı, park halindeki bazı araçlar zarar gördü - Son Dakika
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