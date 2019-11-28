Son Dakika Haberleri: Boğalar, bu kez gaziler yararına güreşecek
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Boğalar, bu kez gaziler yararına güreşecek

6 saat önce

Ege Bölgesinin kıran kırana geçen güreşlerine aday Milas'ta gerek spor gerekse eğitim kurumları yararına gerçekleşen Boğa Güreşleri bu kez Gazilere destek için gerçekleştirilecek.

Boğalar, bu kez gaziler yararına güreşecek, System.String[]

Ege Bölgesinin kıran kırana geçen güreşlerine aday Milas'ta gerek spor gerekse eğitim kurumları yararına gerçekleşen Boğa Güreşleri bu kez Gazilere destek için gerçekleştirilecek.


Milas'ın Karacaağaç Mahallesi Egenin büyük güreşlerinden birine hazırlanıyor. 1 Aralık 2019 Pazar günü gerçekleşecek güreşlere 90 boğa katılacak. Egenin namlı boğalarının katılacağı güreşler Türkiye Muharip Gaziler Derneği Milas Şubesine araç alımı için gerçekleşecek.


Sezon son boğa güreşi olma özelliğine sahip güreşte Milas Kaymakamlığı, Milas Belediye Başkanlığı, Başüstü, Baş, Süper Başüstü, Yıldızlar Baş Güreşleri, Yeniköy Muhtarlık Kupası, Karacaağaç Muhtarlık Kupası, Valilik Kupası, Zafer Yavaş Kupası, Akçaka Muhtarlık Kupası, Bayrak Güreşi, Gürceğiz Muhtarlık Kupası, Ağalık Kupası, Şehitler Kupası ve Zabıta Kupası gibi çeşitli kategorilerde de karşılaşmaların olacağı açıklandı.


Türkiye Muharip Gaziler Derneği Milas Şubesinde dernek üyeleri ve güreş tertip komitesi üyeleri ile bir araya gelen Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat yapılan çalışmalarla ilgili bilgi alarak destek sözü verdi. - MUĞLA

Türkiye, Milas, Ege, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 01:23 Kaynak: İHA
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