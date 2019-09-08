Son Dakika Haberleri: Boğalar eğitim yararına güreşti
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Boğalar eğitim yararına güreşti

1 saat önce

Muğla'nın Menteşe ilçesinde düzenlenen Yeşilyurt Boğa Güreşleri Festivali'nde, 120 boğa eğitim yararına güreşti.

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Muğla'nın Menteşe ilçesinde düzenlenen Yeşilyurt Boğa Güreşleri Festivali'nde, 120 boğa eğitim yararına güreşti.

Menteşe ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi'ndeki Boğa Güreşi Arenası'nda gerçekleştirilen güreşleri, kamyon kasaları ve traktörlerin üzerinde 5 bin kişi izledi.

Saha çevresinde sahiplerinin elinden kaçan boğaların vatandaşlara zarar vermemesi için güvenlik tedbirleri alındı.


Güreşlerden elde edilen gelirin Yeşilyurt İlköğretim okulu için harcanacağı öğrenildi.

Güreşler için Muğla, Aydın ve İzmir'den 120 boğa getirildi.

Bu arada, hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde ölçüldüğü Muğla'da, sıcaktan bunalan boğaların serinletilmesi için itfaiye güreş sahasını ıslatırken, sahipleri de hayvanların başına su döktü.

Yeşilyurt Mahallesi, Yeşilyurt, Menteşe, Muğla, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 07:58 Kaynak: AA
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