Üye Girişi
Boğalar seyircilerin arasına daldı kalabalık alkış tuttu - Son Dakika

Boğalar seyircilerin arasına daldı kalabalık alkış tuttu

20.09.2021 12:49

Boğalar seyircilerin arasına daldı kalabalık alkış tuttu Bursa'da boğa güreşleri İspanya arenalarını aratmadı Galip gelen boğa sahipleri hayvanları ile birlikte horon tepti Bursa'da düzenlenen boğa güreşleri İspanya'daki arenaları aratmadı.

Boğalar seyircilerin arasına daldı kalabalık alkış tuttu

Bursa'da boğa güreşleri İspanya arenalarını aratmadı

Galip gelen boğa sahipleri hayvanları ile birlikte horon tepti

BURSA - Bursa'da düzenlenen boğa güreşleri İspanya'daki arenaları aratmadı. Güreşirken hızını alamayan azgın boğalar; demir bariyerleri devirip seyircilerin arasına daldı. Şans eseri facia teğet geçerken vatandaşlar boğaları ayakta alkışladı. Galip gelen boğaların sahipleri hayvanları ile birlikte horon tepti.

Kestel ilçesine bağlı Uludağ'ın eteklerindeki Alaçam Mahallesinde geleneksel hale gelen boğa güreşlerinin bu yıl üçüncüsü düzenlendi. Alaçam Mesire alanında Artvin, Rize, Erzurum, İzmir Aydın ve Muğla yöresinden getirilen 28 boğa çekilen kuralar sonrası güreşti. Bazı boğalar daha rakiplerini görür görmez kaçarken bazıları ise 35 dakikaya varan sürelerde güreş tuttu. Güreşler sonunda kazanan boğa ve sahiplerinin sevinci de kameralara yansıdı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Gürsu Belediyesi, Artvin Belediyesi, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası, Artvin Ticaret ve Sanayi Odası ve Bursa Artvin Sanayicileri ve İşadamları Derneği'nin katkıları ile düzenlenen boğa güreşlerinde dereceye giren boğaların sahiplerine çeşitli ödüller verildi.

Boğalar seyircilerin arasına daldı

Boğaları izlemeye gelen binlerce seyirci; güçlü boğaların amansız mücadelesini ilgiyle izledi. Demir bariyerlerin arkasından güreşleri izleyen bir gurup vatandaş iki boğanın hızını alamayıp bariyerleri devirmesi neticesinde boğaların altında kalıp ezilme tehlikesi yaşadı. Panik olan kalabalık yüksek yerlere kaçmaya çalışırken meydandaki diğer vatandaşlar kalabalığın arasına dalan boğaları alkışladı.

Şans eseri olayda yaralanan olmadı. 2 boğa sahipleri tarafından yakalanıp meydan dışına çıkarıldı. Bazı boğalar çitlerin üzerinden atlayınca sahipleri zor anlar yaşadı. Boğaları yakalamak için yoğun çaba sarfeden sahiplerinin verdiği mücadele İspanyol matadorları aratmadı.

Galip gelen boğa sahipleri horon tepti

Nefes kesen zorlu güreşler sonrası galip gelen boğaların sahipleri hayvanları ile birlikte horon tepti. Oynayan kalabalığın arasına giren boğaların galibiyet sevincini kutlarcasına havaya zıplayıp ayakta sekmesi görenleri şaşkına çevirdi. Güreşlerin yapıldığı alan yoğun ilgi sebebiyle hınca hınç dolarken; araçlar yüzünden uzun kuyruklar oluştu. Kalabalık sebebiyle jandarma ekipleri bölgede kuş uçurtmadı. Vatandaşlar meşhur Artvin Cağ dönerinden yiyebilmek için saatlerce kuyrukta bekledi.

Fenomen boğalar sporcular gibi hazırlanıyor

Sosyal medyada binlerce takipçisi olan fenomen boğaların şampiyon olabilmek için profesyonel sporcular gibi beslenip antrenman yaptıkları ortaya çıktı. Güreşlerle ilgili bilgi veren yarışmanın sunucusu Artvin Kafkasör Yaylasından Şakir Kara, "Boğa güreşlerini Türkiye'ye sevdirip Artvin'in turizm elçiliğini yapmak istiyoruz. Bursa'ya 28 boğa ile geldik. 2'si kupa güreşi olmak üzere 20 güreşimiz var" dedi.

Boğa güreşlerine olan ilginin Türkiye 'de her geçen gün arttığına dikkat çeken Kara, "Artık fenomen boğalarımız var. Sosyal medyada yüzbinlerce fanı olan boğalar var. Araba fiyatına satılan şampiyon boğalarımız var. Muğla'ya Aydın'a transfer oluyorlar. Hatta Sırbistan'a gönderdiğimiz boğalarımız var. Hayvanlarımıza bu işi onları üzerek değil; sevgiyle, saygıyla, onlara şefkatle kucak açarak bu işleri yapıyoruz. İnsanlara garip gelecek ama Üzum kurusu ile beslenen pekmez içirilen boğalarımız var. Sabahtan nasıl ki bir futbolcu kalkar ağırlık çalışması yapar, boğa sahibi de hayvanı alır, ona boğa kızağını bağlar yada araba lastiği bağlar, nefes açma yaptırır. Koşturma yaptırır, götürür arenayı tanıtır. Bunlar özel ve güzel şeylerdir" diye konuştu.

Boğalar seyircilerin arasına daldı kalabalık alkış tuttu
Boğalar seyircilerin arasına daldı kalabalık alkış tuttu
Boğalar seyircilerin arasına daldı kalabalık alkış tuttu
Boğalar seyircilerin arasına daldı kalabalık alkış tuttu

İspanya, Artvin, Aydın, Bursa, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Boğalar seyircilerin arasına daldı kalabalık alkış tuttu - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Bayilerin 13:51 Bayilerin "Stokta yok" dediği Honda Civic'in bir tarlada bekletilmesi tepki çekti Brezilyalı futbolcu Hulk, boşandığı eşinin yeğeninden çocuk sahibi oluyor 13:37 Brezilyalı futbolcu Hulk, boşandığı eşinin yeğeninden çocuk sahibi oluyor Cristiano Ronaldo, golleriyle Manchester United'ı sırtladı, Messi için ise sezon kabus gibi başladı 13:17 Cristiano Ronaldo, golleriyle Manchester United'ı sırtladı, Messi için ise sezon kabus gibi başladı
Kumar operasyonunda 46 kişi yakalandı! 'süngücü kadınlar' detayı ise dikkat çekti. 12:54 Kumar operasyonunda 46 kişi yakalandı! 'süngücü kadınlar' detayı ise dikkat çekti. Sel mağduru gençten örnek davranış: Fazla ödenen 750 bin lirayı devlete iade etti 12:04 Sel mağduru gençten örnek davranış: Fazla ödenen 750 bin lirayı devlete iade etti Bülent Ersoy canlı yayında mikrofonu açık unuttu, sözleri programa damga vurdu: Son program kovulduk 11:41 Bülent Ersoy canlı yayında mikrofonu açık unuttu, sözleri programa damga vurdu: Son program kovulduk
TOKİ indirim kampanyası yarın başlıyor! Başvuran yüzde 22 indirim alacak 11:26 TOKİ indirim kampanyası yarın başlıyor! Başvuran yüzde 22 indirim alacak Yorumculuk yapan Volkan Demirel'in Galatasaray ve Morutan hakkındaki yorumlarına tepki yağıyor 11:21 Yorumculuk yapan Volkan Demirel'in Galatasaray ve Morutan hakkındaki yorumlarına tepki yağıyor

Son Dakika Haberleri
13:55 Mergim Berisha'nın eşi Vesa, kendisine sert mesaj atan taraftara tepki gösterdi
13:50 Bayilerin "Stokta yok" dediği Honda Civic'in bir tarlada bekletilmesi tepki çekti
13:48 Gazeteci Nevşin Mengü'nün babası Eski CHP Manisa Milletvekili Şahin Mengü, hayatını kaybetti
13:36 Brezilyalı futbolcu Hulk, boşandığı eşinin yeğeninden çocuk sahibi oluyor
13:25 Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer okulların kapanacağı iddialarına yanıt verdi: Vaka sayıları artsa da artık okulları kapalı tutma gibi bir lüksümüz yok
13:16 Cristiano Ronaldo, golleriyle Manchester United'ı sırtladı, Messi için ise sezon kabus gibi başladı
12:58 Mini elbisesi ile teknede poz veren Demet Özdemir'e ilk yorum sevgilisi Oğuzhan Koç'tan geldi
12:53 Kumar operasyonunda 46 kişi yakalandı! 'süngücü kadınlar' detayı ise dikkat çekti.
12:36 Ölüm geliyorum dedi! Aşı karşıtı gazeteci, koronavirüsten yaşamını yitirdi
12:14 Eren operasyonlarında iki terörist etkisiz hale getirildi! Turuncu ve gri kategoride aranıyorlardı
Mergim Berisha'nın eşi Vesa, kendisine sert mesaj atan taraftara tepki gösterdi Mergim Berisha'nın eşi Vesa, kendisine sert mesaj atan taraftara tepki gösterdi         
13:55
Gazeteci Nevşin Mengü'nün babası Eski CHP Manisa Milletvekili Şahin Mengü, hayatını kaybetti Gazeteci Nevşin Mengü'nün babası Eski CHP Manisa Milletvekili Şahin Mengü, hayatını kaybetti         
13:48
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer okulların kapanacağı iddialarına yanıt verdi: Vaka sayıları artsa da artık okulları kapalı tutma gibi bir lüksümüz yok Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer okulların kapanacağı iddialarına yanıt verdi: Vaka sayıları artsa da artık okulları kapalı tutma gibi bir lüksümüz yok         
13:25
Mini elbisesi ile teknede poz veren Demet Özdemir'e ilk yorum sevgilisi Oğuzhan Koç'tan geldi Mini elbisesi ile teknede poz veren Demet Özdemir'e ilk yorum sevgilisi Oğuzhan Koç'tan geldi         
12:58
Erdoğan'ın da katılacağı BM Genel Kurulu'nda korona endişesi patlak verdi! İşte alınan tüm önlemler Erdoğan'ın da katılacağı BM Genel Kurulu'nda korona endişesi patlak verdi! İşte alınan tüm önlemler         
12:07
Cinsel ilişki için anlaştığı genç kızı gömen öğretmen, delil yetersizliğinden serbest bırakıldı Cinsel ilişki için anlaştığı genç kızı gömen öğretmen, delil yetersizliğinden serbest bırakıldı         
11:46
Rusya'da 8 kişinin öldüğü üniversite saldırısının görüntüleri ortaya çıktı! Saldırgan, Rusya'da 8 kişinin öldüğü üniversite saldırısının görüntüleri ortaya çıktı! Saldırgan, "Elimde silah var, istediğimi yaparım" diye paylaşım yapmış         
11:38
Domuz zannettiği kardeşini kazara öldürdü, aynı tüfekle kendini vurdu Domuz zannettiği kardeşini kazara öldürdü, aynı tüfekle kendini vurdu         
11:24
İstanbul'da öğrencileri fişleyen Bahçeşehir Koleji, Zonguldak'ta da plansız kararı ile yüzlerce veliyi mağdur etti İstanbul'da öğrencileri fişleyen Bahçeşehir Koleji, Zonguldak'ta da plansız kararı ile yüzlerce veliyi mağdur etti         
10:50
Alanyaspor Teknik Direktörü Bülent Kokrmaz ve Galatasaray Yardımcı Antrenörü Necati Ateş arasında gerginlik yaşandı Alanyaspor Teknik Direktörü Bülent Kokrmaz ve Galatasaray Yardımcı Antrenörü Necati Ateş arasında gerginlik yaşandı         
10:46
Rusya'da bir üniversiteye kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi: 3 ölü, 4 yaralı Rusya'da bir üniversiteye kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi: 3 ölü, 4 yaralı         
10:40
Yapılan ankette erken seçime karşı olanların içinde ciddi sayıda muhalif seçmen yer aldı Yapılan ankette erken seçime karşı olanların içinde ciddi sayıda muhalif seçmen yer aldı         
10:31
Kağıt toplayıcısı gencin son nefesini verdiği anlar kameralara yansıdı Kağıt toplayıcısı gencin son nefesini verdiği anlar kameralara yansıdı         
09:58
Ateşli Silahlar Yönetmeliği 19'uncu kez değişti! Artık bu mesleklerde ruhsatlı silah alabilecek Ateşli Silahlar Yönetmeliği 19'uncu kez değişti! Artık bu mesleklerde ruhsatlı silah alabilecek         
09:50
Galatasaray taraftarın Galatasaray taraftarın "Formayı çıkar" tepkisine Ömer Bayram, "Eyvallah" diyerek formasını yere attı         
09:30
İran'lı bilim insanı Muhsin Fahrizade'nin, 1600 kilometre uzaktan yapay zekayla öldürüldüğü öne sürüldü İran'lı bilim insanı Muhsin Fahrizade'nin, 1600 kilometre uzaktan yapay zekayla öldürüldüğü öne sürüldü         
08:08
Ustabaşının boğazına bıçak dayayarak 5 saat rehin alan garsondan savunma: Öldürme kastım yoktu Ustabaşının boğazına bıçak dayayarak 5 saat rehin alan garsondan savunma: Öldürme kastım yoktu         
07:52
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.09.2021 14:03:14. #1.12#
SON DAKİKA: Boğalar seyircilerin arasına daldı kalabalık alkış tuttu - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement