Boğaları güreştirdiler, 11 bin 18 TL ceza yediler - Son Dakika

Artvin'de Korona virüs tedbirlerine uymayarak güreş yaptıran boğa sahipleri ve izleyicilere toplamda 11 bin 18 TL ceza kesildi.



Dünyayı etkisi altına alan Korona virüse karşı alınan tedbirlere uymayarak Artvin'de boğa güreşi yaptıranlara ve izleyicilere para cezası kesildi. Artvin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Artvin Kafkasör Boğa Güreşi Arenasında boğa güreşi yapıldığı bilgisine ulaştı. Arenaya gelerek boğa güreşi yaptırıldığını tespit eden jandarma ekipleri tarafından 3 boğa sahibine Umumi Hıfzıssıhha Kanunu gereğince toplam 9 bin 450 TL, izleyici olarak bulunan ve sosyal mesafe kuralını ihlal eden 4 şahsa bin 568 TL idari para cezası kesildi. Korona virüs tedbirlerine uymayarak güreş yaptıran boğa sahipleri ve izleyicilere toplamda 11 bin 18 TL ceza kesilirken, jandarma ekiplerince toplum sağlığını korumak için yapılan kontrollere devam edileceği belirtildi - ARTVİN