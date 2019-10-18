Boğanın boynuz darbesiyle hayatını kaybetti

Aydın'ın Germencik ilçesinde bir kişi, beslediği boğanın boynuz darbeleri sonucu yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Hasan Koç, güreş için beslediği 2 yaşındaki boğasını Çarıklar Mahallesi'nde gezintiye çıkardı. Boğanın ani saldırısına maruz kalan Koç, boynuz darbeleriyle ağır yaralandı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Aydın Devlet Hastanesine kaldırılan evli ve iki çocuk babası Koç, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.