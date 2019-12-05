Son Dakika Haberleri: Boğayokuşu'nda trafik kazası; 2 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Boğayokuşu'nda trafik kazası; 2 yaralı - Son Dakika

Boğayokuşu'nda trafik kazası; 2 yaralı

6 saat önce

Milas-Yatağan karayolunda kontrolden çıkan bir otomobil karşı şeride geçerek, başka bir araca çarptı.

Boğayokuşu'nda trafik kazası; 2 yaralı, System.String[]

Milas- Yatağan karayolunda kontrolden çıkan bir otomobil karşı şeride geçerek, başka bir araca çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı.


Yatağan'dan Milas istikametine doğru seyreden 48 EH 914 plakalı otomobil, Boğayokuşu mevkiinde yağan yağmurda kontrolden çıktı.Karşı şeride geçen otomobil başka bir araca çarparak durabildi.


Meydana gelen kazada araç sürücüsü olduğu iddia edilen Fatma Çoban ve araçta yolcu olarak bulunan Şule Çoban yaralandı.


Yaralılar olay yerine sevk edilen 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastanelere sevk edildiler.


Kaza nedeniyle yol bir süre trafiğe kapatıldı.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MUĞLA

Yatağan, Milas, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 12:08 Kaynak: İHA
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