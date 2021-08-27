BOĞAZ'A GİRERKEN ARIZALANAN GEMİ AHIRKAPI'YA DEMİRLETİLDİ - Son Dakika

Kocaeli 'den Romanya 'ya ilerleyen 90 metre boyundaki My Efekan 1 adlı demir yüklü konteyner gemisi İstanbul Boğazı girişinde arızalandı. Makine arızası yaşayan gemiye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 'nün Kurtarma-12 römorkörü ile müdahale edildi.

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