BOĞAZ'A GİRERKEN ARIZALANAN GEMİ AHIRKAPI'YA DEMİRLETİLDİ - Son Dakika

İSTANBUL Boğazı'na girerken arızalanan konteyner gemisi, Kıyı Emniyeti ekipleri tarafından müdahale edilerek Ahırkapı açıklarına demirletildi.
Kocaeli'den Romanya'ya ilerleyen 90 metre boyundaki My Efekan 1 adlı demir yüklü konteyner gemisi İstanbul Boğazı girişinde arızalandı. Makine arızası yaşayan gemiye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün Kurtarma-12 römorkörü ile müdahale edildi.
Gemi yedeklenerek Ahırkapı açıklarına demirletildi.
Kaynak: DHA
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