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Boğaz çıkışında kuru yük gemisi ile balıkçı teknesi çarpıştı - Son Dakika

Boğaz çıkışında kuru yük gemisi ile balıkçı teknesi çarpıştı

25.09.2021 08:58
Boğaz çıkışında kuru yük gemisi ile balıkçı teknesi çarpıştı, System.String[]

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü, Tekirdağ'dan Rusya'ya giden kuru yük gemisinin Boğaz'dan çıkışı sırasında balıkçı teknesiyle çarpışması sonucu su almaya başladığını, olay yerine kurtarma ekiplerinin yönlendirildiğini bildirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü, Tekirdağ'dan Rusya'ya giden kuru yük gemisinin Boğaz'dan çıkışı sırasında balıkçı teknesiyle çarpışması sonucu su almaya başladığını, olay yerine kurtarma ekiplerinin yönlendirildiğini bildirdi.

Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Tekirdağ'dan Rusya'ya giden 140 metre boyundaki VOLZHSKIY-40 adlı kuru yük gemisinin Boğaz çıkışı yapmaktayken balıkçı teknesiyle çatışması sonucu kılavuz kaptanımız, KIYEM-8 ve KEGM-3 botlarımız, geminin su aldığını bildirmesi üzerine KURTARMA-11 römorkörümüz gemiye yönlendirildi." ifadeleri kullanıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğü, Tekirdağ, Medya, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Boğaz çıkışında kuru yük gemisi ile balıkçı teknesi çarpıştı - Son Dakika


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