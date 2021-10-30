Boğaz'da ABD savaşı gemisinde dikkat çeken 'silah' detayı - Son Dakika

İstanbul Boğazı'nda sabah saatlerinde yoğun trafik vardı. Boğaz kenarında yürüyen vatandaşlar, sessiz sedası şekilde Karadeniz'e doğru yol alan ABD gemisini takip etti. Karadeniz'de Rusya ve Ukrayna arasındaki olaylar nedeniyle gergin günler yaşanıyor. Savaş gemisinin geçişi sırasında çok sayıda ABD askerinin boğazı seyrettiği görülürken gemiye sahil güvenlik botu eşlik etti. Geminin arkasındaki ağır silah detayı da hemen göze çarptı.

SAHİL GÜVENLİK BOTLARI EŞLİK ETTİ

ABD Donanmasının 6. Filosuna ait DDG78 Borda numaralı 'USS Porter' isimli güdümlü füze destroyeri saat 08.30 sıralarında Marmara Denizi'nden İstanbul Boğazı'na giriş yaptı. Savaş gemisinin boğaz geçişine Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığına ait sahil güvenlik botu da eşlik etti.

AĞIR SİLAHLAR VARDI

Yaklaşık yarım saatte Fatih Sultan Mehmet Köprüsü altına ulaşan geminin ön ve arka bölümünde ağır silahlar ile askerlerin nöbet tutarken, güvertede çok sayıda askerin İstanbul Boğazı'nı seyrettiği görüldü. Güvenlik önlemleri altında yaklaşık 1 saatte boğaz geçişini tamamlayan destroyer Karadeniz'e açıldı.