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Boğaz'da ABD savaşı gemisinde dikkat çeken 'silah' detayı - Son Dakika

Boğaz'da ABD savaşı gemisinde dikkat çeken 'silah' detayı

30.10.2021 11:25

ABD savaş gemisi, Boğaz'daki vatandaşların dikkatli bakışları arasında Rusya ve Ukrayna arasındaki gerginlik sebebiyle hareketli günler yaşayan Karadeniz'e doğru açıldı. Geminin arkasındaki ağır silahlar da gözlerden kaçmadı.

İstanbul Boğazı'nda sabah saatlerinde yoğun trafik vardı. Boğaz kenarında yürüyen vatandaşlar, sessiz sedası şekilde Karadeniz'e doğru yol alan ABD gemisini takip etti. Karadeniz'de Rusya ve Ukrayna arasındaki olaylar nedeniyle gergin günler yaşanıyor. Savaş gemisinin geçişi sırasında çok sayıda ABD askerinin boğazı seyrettiği görülürken gemiye sahil güvenlik botu eşlik etti. Geminin arkasındaki ağır silah detayı da hemen göze çarptı.

SAHİL GÜVENLİK BOTLARI EŞLİK ETTİ

ABD Donanmasının 6. Filosuna ait DDG78 Borda numaralı 'USS Porter' isimli güdümlü füze destroyeri saat 08.30 sıralarında Marmara Denizi'nden İstanbul Boğazı'na giriş yaptı. Savaş gemisinin boğaz geçişine Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığına ait sahil güvenlik botu da eşlik etti.

AĞIR SİLAHLAR VARDI

Yaklaşık yarım saatte Fatih Sultan Mehmet Köprüsü altına ulaşan geminin ön ve arka bölümünde ağır silahlar ile askerlerin nöbet tutarken, güvertede çok sayıda askerin İstanbul Boğazı'nı seyrettiği görüldü. Güvenlik önlemleri altında yaklaşık 1 saatte boğaz geçişini tamamlayan destroyer Karadeniz'e açıldı.

Boğaz kenarındaki herkes bir anda o yöne baktı! ABD savaşı gemisinde dikkat çeken 'silah' detayı
Boğaz kenarındaki herkes bir anda o yöne baktı! ABD savaşı gemisinde dikkat çeken 'silah' detayı
Boğaz kenarındaki herkes bir anda o yöne baktı! ABD savaşı gemisinde dikkat çeken 'silah' detayı
Boğaz kenarındaki herkes bir anda o yöne baktı! ABD savaşı gemisinde dikkat çeken 'silah' detayı
Boğaz'da ABD savaşı gemisinde dikkat çeken 'silah' detayı

Tam Gemi Şok Denemeleri, Karadeniz, Rusya, Savaş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Boğaz'da ABD savaşı gemisinde dikkat çeken 'silah' detayı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Boğaz'da ABD savaşı gemisinde dikkat çeken 'silah' detayı - Son Dakika
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