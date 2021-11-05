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Boğaz'da etkili olan sis nedeniyle şehir hatları seferleri iptal edildi - Son Dakika

Boğaz'da etkili olan sis nedeniyle şehir hatları seferleri iptal edildi

05.11.2021 13:19

Boğaz'da etkili olan sis nedeniyle şehir hatları seferleri iptal edildi İstanbul Boğazı'nda etkili olan sis nedeniyle şehir hatları seferleri ve İDO'nun bazı seferleri iptal edildi.

Boğaz'da etkili olan sis nedeniyle şehir hatları seferleri iptal edildi

İSTANBUL - İstanbul Boğazı'nda etkili olan sis nedeniyle şehir hatları seferleri ve İDO'nun bazı seferleri iptal edildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da zaman zaman sis etkisini gösteriyor.

İstanbul Boğazı'nda etkili olan sis nedeniyle şehir hatları seferleri iptal edildi. İDO'dan yapılan açıklamada ise, Harem Sirkeci hattının sis nedeniyle geçici süre ile durdurulduğu kaydedildi.

Boğaz'da etkili olan sis nedeniyle şehir hatları seferleri iptal edildi
Boğaz'da etkili olan sis nedeniyle şehir hatları seferleri iptal edildi
Boğaz'da etkili olan sis nedeniyle şehir hatları seferleri iptal edildi
Boğaz'da etkili olan sis nedeniyle şehir hatları seferleri iptal edildi

İstanbul Deniz Otobüsleri, İstanbul Boğazı, İstanbul, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Boğaz'da etkili olan sis nedeniyle şehir hatları seferleri iptal edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Boğaz'da etkili olan sis nedeniyle şehir hatları seferleri iptal edildi - Son Dakika
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