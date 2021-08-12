Boğaz'da güzeller geçidi

Fashion TV Türkiye'nin yönetim kurulu başkanı Enis Onat'ın ev sahipliğinde ve koreograf Ferhan Aral'ın organize ettiği yarışmada Sivaslı 24 yaşındaki Dilara Kırmık birinci seçilerek taç giydi. Erkeklerde ise aynı zamanda kick boks dünya şampiyonu olan 25 yaşındaki Sinan Ulutürk birinci oldu.

60 finalistin katıldığı final gecesinde güzeller podyuma üzerinde orman yangınlarına atfen "İçimiz yanıyor" yazılı tişörtler giyerek çıktı. Fashion TV uluslararası yönetim kurulu başkanı ve kanalın kurucusu olan Michel Adam'ın onur konuğu olarak katıldığı yarışmanın sunuculuğunu Demet Şener ile Mehmet Yıldırım üstlendi. Gecede Aura grubu, Elif Onur ve Zehra da şarkılarını seslendirdi.

Victoria İshakhanova- Gökhan Örmen