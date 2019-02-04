Son Dakika Haberleri: Boğaz'da İlginç Görüntü

Boğaz'da İlginç Görüntü

1 saat önce

Haber-Kamera: Ersan SAN - İstanbul DHABoğaz'da gemi taşıyan dev gemi ilginç görüntü oluşturdu.

Boğaz'da İlginç Görüntü, System.String[]
Haber-Kamera: Ersan SAN - İstanbul DHA

Boğaz'da gemi taşıyan dev gemi ilginç görüntü oluşturdu.

Sun Shıne adlı yük taşıyıcı gemi, üzerinde bulunan gemiyle İstanbul Boğazı'ndan geçti. Karadeniz'e doğru ilerleyen 174 metre boyundaki Panama bandralı gemi ilgi çekti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 05:24 Kaynak: DHA

İstanbul, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Başvuru Tarihi 4 Nisan! Türk Hava Yolları Binlerce Kişiyi İşe Alacak Yeni Askerlik Sistemi İçin Beklenen Detay: Asgari Ücret Kadar Maaş Verilecek

Benzin ve LPG'ye Zam Geldi İnşaatta Cinsel İstismara 20 Yıl Hapis İstemi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.2.2019 18:37:22. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Boğaz'da İlginç Görüntü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]