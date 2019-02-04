Boğaz'da İlginç Görüntü
1 saat önce
Haber-Kamera: Ersan SAN - İstanbul DHABoğaz'da gemi taşıyan dev gemi ilginç görüntü oluşturdu.
Haber-Kamera: Ersan SAN - İstanbul
DHA
Boğaz'da gemi taşıyan dev gemi ilginç görüntü oluşturdu.
Sun Shıne adlı yük taşıyıcı gemi, üzerinde bulunan gemiyle İstanbul Boğazı
'ndan geçti. Karadeniz
'e doğru ilerleyen 174 metre boyundaki Panama bandralı gemi ilgi çekti.
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Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 05:24 Kaynak: DHA
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