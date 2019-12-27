Boğaz'da karaya çarpan gemi Sarayburnu açıklarına getirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Boğaz'da karaya çarpan gemi Sarayburnu açıklarına getirildi - Son Dakika

Boğaz'da karaya çarpan gemi Sarayburnu açıklarına getirildi

6 saat önce

İSTANBUL Boğazı'nda karaya çarpan Liberya bandıralı "Songa Iridium" adlı gemi kurtarıldıktan sonra Sarayburnu açıklarına getirilerek demirledi.

Boğaz'da karaya çarpan gemi Sarayburnu açıklarına getirildi, System.String[]
İSTANBUL Boğazı'nda karaya çarpan Liberya bandıralı "Songa Iridium" adlı gemi kurtarıldıktan sonra Sarayburnu açıklarına getirilerek demirledi.

Liberya bandıralı "Songa Iridium" adlı yük gemisi, İstanbul Boğazı'nda karaya çarptı. Ukrayna'nın Odessa limanından İstanbul'a gelen 23 bin 633 groston ağırlığında, 191 metre uzunluğundaki gemide henüz bilinmeyen bir nedenle arıza meydana geldi. Gemi İstanbul Boğazı'nda Rumeli Hisarı mevkiinde karaya çarptı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı kurtarma botları, olay yerine sevk edildi.

Gemi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı römorkörler tarafından çekilerek kurtarıldı. Boğazdan Marmara Denizi istikametine çekilen gemi Sarayburnu'nun 2 kilometre açıklarında demirledi.


- İstanbul
İstanbul Boğazı, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 04:14 Kaynak: DHA
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