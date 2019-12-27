Boğaz'da kaza yapan geminin çekilmesi havadan görüntülendi - Son Dakika

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Boğaz'da kaza yapan geminin çekilmesi havadan görüntülendi
6 saat önce
BOĞAZ'DA KAZA YAPAN GEMİNİN ÇEKİLMESİ HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ (aktüel 2)
Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 03:05 Kaynak: DHA
BOĞAZ'DA KAZA YAPAN GEMİNİN ÇEKİLMESİ HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ (aktüel 2)
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