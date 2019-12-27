Boğaz'da kaza yapan geminin çekilmesi havadan görüntülendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Boğaz'da kaza yapan geminin çekilmesi havadan görüntülendi - Son Dakika

Boğaz'da kaza yapan geminin çekilmesi havadan görüntülendi

6 saat önce

BOĞAZ'DA KAZA YAPAN GEMİNİN ÇEKİLMESİ HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ (aktüel 1)

BOĞAZ'DA KAZA YAPAN GEMİNİN ÇEKİLMESİ HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ (aktüel 1)

Boğaz'da kaza yapan geminin çekilmesi havadan görüntülendi

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 04:51 Kaynak: DHA
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