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Boğaz'da korku dolu dakikalar

1 saat önce

İstanbul Boğazı'nda bir üniversiteye aite gemi ile şehir hatları vapuru arasında manevra yapıldığı sırada küçük çaplı temas yaşandı.

İstanbul Boğazı'nda bir üniversiteye aite gemi ile şehir hatları vapuru arasında manevra yapıldığı sırada küçük çaplı temas yaşandı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, gemilerde küçük çaplı maddi hasara neden olan temas anı cep telefonuna saniye saniye kaydedildi. Olay, İstanbul Boğazı'nda Eminönü- Kabataş arasındaki bölgede yaşandı. Edinilen bilgiye göre, İstanbul Boğazı'nda seyir halinde olan bir üniversiteye ait gemi ile Şehir Hatları'na ait Şehit Sami Akbulut vapuru arasında manevra yapıldığı sırada küçük çaplı temas yaşandı. Olayda yaralanan olmazken, gemilerde küçük çaplı maddi hasar meydana geldi. Kazaya karışan gemi ve şehir hatları vapuru güvenli bir bölgeye çekilerek inceleme başlatıldı. Öte yandan yaşanan olay anı ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.
(Doğan Can Cesur - Oğuzcan Yazar/İHA)
Boğaz'da korku dolu dakikalar
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 07:35 Kaynak: İHA
Eminönü, İstanbul Boğazı, Güncel
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