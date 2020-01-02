Boğaz'da oluşan gökkuşağı hayran bıraktı - Son Dakika
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Boğaz'da oluşan gökkuşağı hayran bıraktı

6 saat önce

İstanbul'da etkili olan yağmur sonrası İstanbul Boğazı 'nı çevreleyen ve Taksim'de kameralara yansıyan gökkuşağı oluşturduğu manzarayla görenleri hayran bıraktı.

Boğaz'da oluşan gökkuşağı hayran bıraktı, System.String[]

İstanbul'da etkili olan yağmur sonrası İstanbul Boğazı 'nı çevreleyen ve Taksim'de kameralara yansıyan gökkuşağı oluşturduğu manzarayla görenleri hayran bıraktı.

İstanbul'da etkili olan yağmur sonrası gökkuşağı oluştu. Masmavi gökyüzünde renkleriyle adeta bir renk cümbüşü oluşturan gökkuşağı kameralara da yansıdı. İstanbul Boğazı'nı çevreleyen ve Taksim'den de görülen gökkuşağı, manzarasıyla görenleri hayran bıraktı.

(İHA)

İstanbul Boğazı, İstanbul, Taksim, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 01:40 Kaynak: İHA
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