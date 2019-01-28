Son Dakika Haberleri: Boğaz'da Sis Etkili Oluyor

Boğaz'da Sis Etkili Oluyor

18 dakika önce

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM İSTANBUL DHAİstanbul Boğazı çevresinde sis etkili oluyor.

Boğaz'da Sis Etkili Oluyor, System.String[]
Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM İSTANBUL DHA

İstanbul Boğazı çevresinde sis etkili oluyor.İstanbul'da gece saatlerinde başlayan sis, sabaha doğru etkisini artırdı. Özellikle boğaz çevresinde etkisini artıran sis nedeniyle Kız Kulesi, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü sis içinde kaldı. Boğaz çevresinde etkili olan sis görüş mesafesini düşürdü.

Görüntü Dökümü:

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-15 Temmuz Şehitler Köprüsünden görüntü

-Sisten görünmeyen Fatih Sultan Mehmet Köprüsü

-Kız Kulesi'nden görüntü

-Genel ve detaylar

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 09:20 Kaynak: DHA

İstanbul Boğazı, DHA, İstanbul, Güncel
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