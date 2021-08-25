Boğaz'da teknelere yönelik 'Yeditepe Huzur' denetimi - Son Dakika

İSTANBUL genelinde düzenlenen 'Yeditepe Huzur' denetimleri kapsamında deniz polisi de Boğaz'daki tekne ve vapurları kontrolden geçirdi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, tüm ilçelerde 'Yeditepe Huzur' denetimleri gerçekleştiriliyor. Denetimler kapsamında deniz polisi de denize açılarak vapur ve tekneleri denetimden geçirdi. Polis vapur ve teknelerde evrak kontrolü yaparken, bazı yolcu ve personeli Genel Bilgi Tarama (GBT) kontrolünden geçirdi.