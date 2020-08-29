Boğaz'da yelken şöleni - Son Dakika

Boğaz'da yelken şöleni

İlk kez İstanbul Boğazı'nda düzenlenen Eker TAYK Trofesi Olympos Regatta Yelken Yarışı'nda birinci günün liderleri belli oldu.

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İlk kez İstanbul Boğazı'nda düzenlenen Eker TAYK Trofesi Olympos Regatta Yelken Yarışı'nda birinci günün liderleri belli oldu.

Türkiye Açıkdeniz Yarış Kulübü tarafından, 'Yeni rüzgarlara yelken aç' mottosuyla gerçekleştirilen Olympos Regatta Yelken Yarışı'nda birinci günün sınıf liderleri belli oldu.

Yelkencilerin elverişli rüzgarlarla Beşiktaş açığında start aldığı Olympos Regatta'nın ilk gününde IRC sınıfındaki takımlar yaklaşık 16 deniz mili, gezi sınıfındaki takımlar ise yaklaşık 8 deniz mili kat ettiler.

İlk gün boyunca sporculara Dolmabahçe Sarayı, Çırağan Sarayı, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü gibi simge noktaların yanı sıra tarihi yalılar ve köşkler eşlik etti. Büyük heyecana sahne olan yarış, İstanbul Boğazı'nı da renklendirdi.

Yarış öncesinde duygularını ifade eden yelkenciler ise Olympos Regatta'da ilk defa İstanbul Boğazı'nda yarışacak olmanın kendilerini çok heyecanlandırdığını belirttiler.

Yarışın son günü Fenerbahçe Sahili'nde başlayacak

2020 yılının ilk Boğaziçi yelken yarışı olan Olympos Regatta'nın son günü ise 30 Ağustos Pazar günü Moda Deniz Kulübü önünde 11.00'de başlayacak. IRC sınıfındaki takımların yaklaşık 6 deniz mili, gezi sınıfındaki yelkenlilerin ise yaklaşık 3 deniz mili kat edeceği ikinci günde takımlar Caddebostan Sahili'nin ardından yine İstanbul'un simge noktalarından Prens Adaları'nın yakınlarından geçecekler. Eker TAYK Trofesi Olympos Regatta sonunda, pandemi kapsamında alınan tedbirler uyarınca bir ödül töreni gerçekleştirilmeyecek.

Eker TAYK Trofesi Olympos Regatta'nın birinci gün sınıf liderleri ise şu şekilde oldu:

IRC 0 Sınıfı: Kinowa - 01.56.53

IRC I Sınıfı: Team Linea Rossa - 02.16.06

IRC II Sınıfı: Akkim Cheese - 02.14.33

IRC III Sınıfı: Hedef Yelken 29 - 02.32.00

IRC IV Sınıfı: Alize G28 - 02.48.29

Gezi Sınıfı: Carpediem - 02.45.15

Spor Sınıfı: Kalamış Yelken-Kabkom - 01.28.56 - İSTANBUL

İstanbul Boğazı, İstanbul, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.08.2020 19:59 - Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Boğaz'da yelken şöleni - Son Dakika Spor

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