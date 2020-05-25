Boğaz'da yunusların dansı mest etti - Son Dakika

Boğaz'da yunusların dansı mest etti

Yunuslar Boğaz'dan geçen gemilere eşlik etti

İSTANBUL - Korona virüs tedbirleri kapsamında deniz trafiğinin azalmasıyla İstanbul boğazı Yunuslara kaldı. Boğazdan geçen gemilere eşlik eden Yunuslar görsel şölen oluşturdu.

Korona virüs (Covid-19) salgını tedbirleri kapsamında deniz trafiğinin azalmasıyla İstanbul boğazı Yunus balıklarına kaldı. Boğazdan geçen gemilere eşlik eden Yunuslar, görsel şölen oluşturdu. Sevimli yunuslara martılar da eşlik etti. Boğazın keyfini çıkaran sevimli yunuslar bir süre sonra gözden kayboldu.