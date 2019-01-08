Boğaz'daki Kar Yağışı Havadan Görüntülendi
27 dakika önce
İSTANBUL'da etkili olan kar yağışının ardından yeşillik alanlar, yol kenarları ve evlerin çatıları beyaza büründü.
İSTANBUL'da etkili olan kar yağışının ardından yeşillik alanlar, yol kenarları ve evlerin çatıları beyaza büründü. Kar
yağışı aralıklarla etkili olurken İstanbul Boğazı
ve çevresi havadan fotoğraflandı. Beyaz örtü ile boğazın birleşimiyle güzel kartpostallık görüntüler oluştu. İstanbul Boğazı ve Fatih Sultan Mehmet
Köprüsü'nde kar yağışı havadan da görüntülendi. - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 11:49 Kaynak: DHA
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