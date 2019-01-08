Son Dakika Haberleri: Boğaz'daki Kar Yağışı Havadan Görüntülendi

Boğaz'daki Kar Yağışı Havadan Görüntülendi

27 dakika önce

İSTANBUL'da etkili olan kar yağışının ardından yeşillik alanlar, yol kenarları ve evlerin çatıları beyaza büründü.

Boğaz'daki Kar Yağışı Havadan Görüntülendi, System.String[]
İSTANBUL'da etkili olan kar yağışının ardından yeşillik alanlar, yol kenarları ve evlerin çatıları beyaza büründü. Kar yağışı aralıklarla etkili olurken İstanbul Boğazı ve çevresi havadan fotoğraflandı. Beyaz örtü ile boğazın birleşimiyle güzel kartpostallık görüntüler oluştu. İstanbul Boğazı ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde kar yağışı havadan da görüntülendi. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 11:49 Kaynak: DHA

İstanbul Boğazı, İstanbul, Kar, Güncel
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