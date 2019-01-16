Boğaz'dan Ev Bakıyor, Aslan Dövmesi de Var
36 dakika önce
Ağırlıklı olarak Özil'in Londra'da bulunan malikanesinde yaşayacak olan ikili, İstanbul'da da kendileri için uygun bir ev arayışına girdi.
Ağırlıklı olarak Özil'in Londra
'da bulunan malikanesinde yaşayacak olan ikili, İstanbul
'da da kendileri için uygun bir ev arayışına girdi. Özil ile Gülşe, bugünlerde Boğaz manzaralı bir villa bakıyor. Haziran ayına kadar tüm hazırlıklarının bitmesini isteyen nişanlı çiftten Özil'in İstanbul'daki yeni yuvaları için 25 milyon TL'yi gözden çıkardığı öğrenildi.
Ünlü futbolcunun Londra'da bulunan bekar evinin dizaynı da Amine Gülşe
tarafından yeniden tasarlanıyor.NİŞAN DÖVMESİ
Özil ile Gülşe, nişan öncesi kollarına aynı dövmeyi yaptırdı. Aslan kral ve kraliçe resmini çizdiren ikili, isimlerini de dövmenin üzerine yazdırdı. Özil ile Gülşe, nişan öncesi kollarına aynı dövmeyi yaptırdı. Aslan kral ve kraliçe resmini çizdiren ikili, isimlerini de dövmenin üzerine yazdırdı.
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 01:50
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