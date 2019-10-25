Boğaz'dan geçen deniz araçları Türk bayrağıyla donatılacak

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında İstanbul Boğazı'ndan geçen deniz araçları Türk bayrağı ile donatılacak.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Deniz Liman Şube Müdürlüğü ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerince, balıkçı gemilerine, yatlara, yolcu motorlarına, gezi teknelerine, acente botlarına, deniz otobüslerine, vapurlara, feribotlara, demir yerinde bulunan ticari gemilere ve Boğazlardan geçen gemilere (kılavuz kaptanlar vasıtasıyla) bugünden itibaren 1 Kasım'a kadar Türk bayrağı dağıtılacak.

Boğaz'dan geçen deniz araçları bir hafta boyunca Türk bayrağı ile donatılacak.