Son Dakika Haberleri: Boğaz'dan Petrol Plaftormu Geçiyor (1)

Boğaz'dan Petrol Plaftormu Geçiyor (1)

1 saat önce

İSTANBUL Boğazı'ndan petrol arama platformu geçiyor.

Boğaz'dan Petrol Plaftormu Geçiyor (1), System.String[]
İSTANBUL   Boğazı'ndan petrol arama platformu geçiyor.

İstanbul Boğazı'ndan 5 bin 235 groston hacminde, 52.4 metre uzunluğunda Panama bayraklı 'GSP Saturn' isimli  petrol platformu geçiyor. Platform, saat 08.00 sıralarında Karadeniz'den Boğaz'a girdi. Kuleleri alçaltılan platformun geçişi nedeniyle Boğaz'da transit gemi geçişi durduruldu. 'GSP Saturn'un Şubat ayında Boğaz'da Karadeniz'e ilerleyişi sorun olmuş platform uzun süre geçiş yapamamıştı. Platformun geçişi havadan da görüntülendi.

- İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 10:47 Kaynak: DHA

İstanbul Boğazı, İstanbul, Güncel
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