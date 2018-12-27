Boğaz'dan Petrol Plaftormu Geçiyor (1)
1 saat önce
İSTANBUL Boğazı'ndan petrol arama platformu geçiyor.
İSTANBUL Boğazı'ndan petrol arama platformu geçiyor. İstanbul Boğazı
'ndan 5 bin 235 groston hacminde, 52.4 metre uzunluğunda Panama bayraklı 'GSP Saturn' isimli petrol platformu geçiyor. Platform, saat 08.00 sıralarında Karadeniz
'den Boğaz'a girdi. Kuleleri alçaltılan platformun geçişi nedeniyle Boğaz'da transit gemi geçişi durduruldu. 'GSP Saturn'un Şubat ayında Boğaz'da Karadeniz'e ilerleyişi sorun olmuş platform uzun süre geçiş yapamamıştı. Platformun geçişi havadan da görüntülendi.
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Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 10:47 Kaynak: DHA
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