Son Dakika Haberleri: Boğaz'dan Petrol Platformu Geçiyor

Boğaz'dan Petrol Platformu Geçiyor

1 saat önce

Haber-Kamera Özgür EREN - Ali AKSOYER - İdris TİFTİKCİ - İSTANBUL DHAİstanbul Boğazı'ndan petrol arama platformu geçiyor.

Haber-Kamera Özgür EREN - Ali AKSOYER - İdris TİFTİKCİ - İSTANBUL DHA

İstanbul Boğazı'ndan petrol arama platformu geçiyor.

İstanbul Boğazı'ndan 5 bin 235 groston hacminde, 52.4 metre uzunluğunda Panama bayraklı 'GSP Saturn' isimli petrol platformu geçiyor. Platform, saat 08.00 sıralarında Karadeniz'den Boğaz'a girdi. Kuleleri alçaltılan platformun geçişi nedeniyle Boğaz'da transit gemi geçişi durduruldu. 'GSP Saturn'un Şubat ayında Boğaz'da Karadeniz'e ilerleyişi sorun olmuş platform uzun süre geçiş yapamamıştı. Platformun geçişi havadan da görüntülendi

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 10:53 Kaynak: DHA

İstanbul Boğazı, Güncel
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