Son Dakika Haberleri: Boğaz'dan Petrol Platformu Geçiyor (3)

Boğaz'dan Petrol Platformu Geçiyor (3)

19 dakika önce

*Platformun geçişi Ortaköy'de bulunan vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi.

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*Platformun geçişi Ortaköy'de bulunan vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi. 

Haber-Kamera: Ali AKSOYER-Özgür EREN-Murat DELİKLİTAŞ-İSTANBUL DHA

İstanbul Boğazı'ndan petrol arama platformu geçiyor.

İstanbul Boğazı'ndan 5 bin 235 groston hacminde, 52.4 metre uzunluğunda Panama bayraklı 'GSP Saturn' isimli  petrol platformu geçiyor. Platform, saat 08.00 sıralarında Karadeniz'den Boğaz'a girdi. Kuleleri alçaltılan platformun geçişi nedeniyle Boğaz'da transit gemi geçişi durduruldu. Platform saat 16.00 sıralarında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü altından geçti. Geminin geçişi havadan da görüntülendi. Geçiş sırasında Ortaköy'de bulunan vatandaşlar gemiye ilgi gösterdi. Bazıları telefonlarıyla görüntü aldı.

'GSP Saturn'un Şubat ayında Boğaz'da Karadeniz'e ilerleyişi sorun olmuş platform uzun süre geçiş yapamamıştı. Platformun geçişi havadan da görüntülendi

Görüntü Dökümü:

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-Geminin geçişinden görüntü

-15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün altından geçişi

-Ortaköy'de fotoğraf çekilenler

-Detaylar

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 04:29 Kaynak: DHA

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