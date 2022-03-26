Boğaz'dan tarih geçti - Son Dakika
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Boğaz'dan tarih geçti

26.03.2022 00:57
Boğaz'dan tarih geçti

İSTANBUL(İHA) – Dünyanın en büyük ikinci yelkenli gemisi "Kruzenshtern" İstanbul Boğazı'ndan geçti.

İSTANBUL(İHA) – Dünyanın en büyük ikinci yelkenli gemisi "Kruzenshtern" İstanbul Boğazı'ndan geçti.

Almanya'da 1926 yılında yapımı tamamlanan 114 metre uzunluğunda ve 14 metre genişliğindeki Rusya bayraklı "Kruzenshtern" adlı yelkenli eğitim gemisi, saat 15.50 sıralarında Karadeniz'den İstanbul Boğazı'na giriş yaptı. Bellingshausen ve Lazarus adlı Rus denizcilerin Antartika'yi keşfinin 200'üncü yıl dönümü nedeniyle dünya turuna çıkan ve dünyanın en büyük ikinci yelkenli gemisi olarak bilinen tarihi gemi birçok liman ziyaretinde bulundu. 95 yaşındaki gemiye Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı eşlik etti. - İSTANBUL

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İstanbul Boğazı, Almanya, Rusya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Boğaz'dan tarih geçti - Son Dakika


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