Boğaz girişinde yabancı cisim hareketliliği (1) - Son Dakika
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Boğaz girişinde yabancı cisim hareketliliği (1)

26.03.2022 11:45
Boğaz girişinde yabancı cisim hareketliliği (1)

İSTANBUL Boğazı'nın Karadeniz girişinde yabancı cisim hareketliliği yaşanıyor.

İSTANBUL Boğazı'nın Karadeniz girişinde yabancı cisim hareketliliği yaşanıyor. Sarıyer Türkeli Demirleme Sahası'nda balıkçıların fark ettiği ve mayına benzetilen cisim için Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Deniz yüzeyindeki cismin incelendiği kaydedildi. Rusya- Ukrayna savaşında bir ay geride kalırken, Ukrayna'nın Odessa'dan Rus savaş gemilerini durdurmak için Karadeniz'e bıraktığı ve fırtına sonucu çıpalarından kurtulup sürüklediği öne sürülen mayınların İstanbul'a kadar ulaşabileceği belirtilmişti.


Boğaz girişinde yabancı cisim hareketliliği (1)
Boğaz girişinde yabancı cisim hareketliliği (1)
Boğaz girişinde yabancı cisim hareketliliği (1)
Boğaz girişinde yabancı cisim hareketliliği (1)
Boğaz girişinde yabancı cisim hareketliliği (1)
YORUMLAR
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Sahil Güvenlik Komutanlığı, Karadeniz, İstanbul, Sarıyer, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Boğaz girişinde yabancı cisim hareketliliği (1) - Son Dakika
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