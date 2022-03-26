BOĞAZ GİRİŞİNDE YABANCI CİSİM HAREKETLİLİĞİ helikopter görüntüsü - Son Dakika
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BOĞAZ GİRİŞİNDE YABANCI CİSİM HAREKETLİLİĞİ helikopter görüntüsü

26.03.2022 12:56

BOĞAZ GİRİŞİNDE YABANCI CİSİM HAREKETLİLİĞİ (3) helikopter görüntüsüYılmaz OKUR - İSTANBUL DHA - İSTANBUL Boğazı'nın Karadeniz girişinde yabancı cisim hareketliliği yaşanıyor.

BOĞAZ GİRİŞİNDE YABANCI CİSİM HAREKETLİLİĞİ (3) helikopter görüntüsü

Yılmaz OKUR - İSTANBUL DHA - İSTANBUL Boğazı'nın Karadeniz girişinde yabancı cisim hareketliliği yaşanıyor. Sarıyer Türkeli Demirleme Sahası'nda balıkçıların fark ettiği ve mayına benzetilen cisim için Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Deniz yüzeyindeki cismin incelendiği kaydedildi. İncelemelere helikopter de destek veriyor. Mayına benzer yüzen cismin saat 09.30 sıralarında görüldüğü ifade edildi.

Rusya- Ukrayna savaşında bir ay geride kalırken, Ukrayna'nın Odessa'dan Rus savaş gemilerini durdurmak için Karadeniz'e bıraktığı ve fırtına sonucu çıpalarından kurtulup sürüklediği öne sürülen mayınların İstanbul'a kadar ulaşabileceği belirtilmişti.

BOĞAZ GİRİŞİNDE YABANCI CİSİM HAREKETLİLİĞİ helikopter görüntüsü
BOĞAZ GİRİŞİNDE YABANCI CİSİM HAREKETLİLİĞİ helikopter görüntüsü
BOĞAZ GİRİŞİNDE YABANCI CİSİM HAREKETLİLİĞİ helikopter görüntüsü

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Karadeniz, İstanbul, Sarıyer, DHA, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BOĞAZ GİRİŞİNDE YABANCI CİSİM HAREKETLİLİĞİ helikopter görüntüsü - Son Dakika


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SON DAKİKA: BOĞAZ GİRİŞİNDE YABANCI CİSİM HAREKETLİLİĞİ helikopter görüntüsü - Son Dakika
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