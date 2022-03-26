BOĞAZ GİRİŞİNDEKİ MAYIN BENZERİ BİR CİSİMİN GÖRÜNTÜLERİ - Son Dakika

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Gökçe KARAKÖSE - Ömer HASAR -İSTANBUL DHA - İSTANBUL Boğazı'nın Karadeniz girişinde mayına benzetilen cisim alarmı yaşanıyor. Boğaz çift yönlü gemi trafiğen kapatılırken Milli Savunma Bakanlığı, "26 Mart 2022 tarihinde sabah saatlerinde İstanbul Boğazı açıklarında mayın benzeri bir cismin sivil ticari bir gemi tarafından tespit edilmesi üzerine olay mevkine Sualtı Savunma Timleri (SAS) süratle intikal ettirilmiştir. Bahse konu mayın benzeri cisim SAS Timleri tarafından emniyete alınmış ve etkisiz hale getirmek maksatlı müdahaleye başlanmıştır" açıklamasında bulundu.

Sarıyer Türkeli Demirleme Sahası'nda balıkçıların da fark ettiği ve mayına benzetilen cisim için Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Deniz yüzeyindeki cismin incelendiği kaydedildi. İncelemelere helikopter de destek veriyor. Mayına benzer yüzen cismin saat 09.30 sıralarında görüldüğü ifade edildi.

Rusya- Ukrayna savaşında bir ay geride kalırken, Ukrayna'nın Odessa'dan Rus savaş gemilerini durdurmak için Karadeniz'e bıraktığı ve fırtına sonucu çıpalarından kurtulup sürüklediği öne sürülen mayınların İstanbul'a kadar ulaşabileceği belirtilmişti.