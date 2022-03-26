BOĞAZ GİRİŞİNDEKİ MAYIN İMHA EDİLDİ - Son Dakika
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BOĞAZ GİRİŞİNDEKİ MAYIN İMHA EDİLDİ

26.03.2022 16:05
BOĞAZ GİRİŞİNDEKİ MAYIN İMHA EDİLDİ

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar,"Eski tip olduğu belirlenen mayın SAS timimiz tarafından etkisiz hale getirildi"Yılmaz OKUR - Ali AKSOYER - Gökçe KARAKÖSE - Ömer HASAR -İSTANBUL DHA - İSTANBUL Boğazı'nın Karadeniz girişinde bulunan mayın imha edildi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar,

"Eski tip olduğu belirlenen mayın SAS timimiz tarafından etkisiz hale getirildi"

Yılmaz OKUR - Ali AKSOYER - Gökçe KARAKÖSE - Ömer HASAR -İSTANBUL DHA -  İSTANBUL Boğazı'nın Karadeniz girişinde bulunan mayın imha edildi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "İnceleme sonucunda eski tip olduğu belirlenen mayın SAS timimiz tarafından etkisiz hale getirildi" dedi.

Sarıyer Türkeli Demirleme Sahası'nda sabah saat 09.30 saatlerinde sivil ticari gemidekiler tarafından fark edilen mayın üzerine harekete geçildi. Bölgeye Sualtı Savunma Timleri (SAS) yönlendirildi. İstanbul Boğazı alarm nedeniyle çift yönlü gemi geçişine kapatıldı. Mayın, SAS Timleri tarafından emniyete alındı ve etkisiz hale getirildi. Mayının imhası hakkında Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Katar'ın başkenti Doha'da açıklama yaptı. Bakan Akar, "Sabah saatlerinde İstanbul Boğazı açıklarındaki bir ticari gemiden 'mayın benzeri bir cisim görüldüğüne' dair bilgi geldi. Unsurlarımız zaten o bölgelerde yoğun şekilde devriyelerini, görevlerini sürdürüyordu. Süratli bir şekilde SAS timimiz bölgeye intikal ettirildi. Söz konusu cismin mayın olduğunun tespitinin ardından emniyetli bir bölgeye çekildi. İnceleme sonucunda eski tip olduğu belirlenen mayın SAS timimiz tarafından etkisiz hale getirildi. Konuyla ilgili hem Rus hem Ukrayna makamlarıyla görüştük. Koordinasyonumuz devam ediyor. Deniz trafiğinin emniyetli şekilde sürdürülmesi için başta Deniz Kuvvetlerimiz olmak üzere Sahil Güvenlik ve ilgili diğer kurum ve kuruluşlarla gerekli koordinasyon yapıldı. Gerekli tedbirler alındı. Deniz trafiği emniyetli şekilde devam ediyor. Deniz Kuvvetlerimizin yüzer ve uçar unsurları müteyakkız bir şekilde faaliyetleri takip ediyor, çalışmalarını sürdürüyor" dedi.

Mayının imha edilmesinin ardından İstanbul Boğazı çift yönlü gemi trafiğine açıldı.

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar açıkladı: İstanbul Boğazı'ndaki mayını etkisiz hale getirdik! Rus ve Ukraynalı makamlarla görüştük! Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar açıkladı: İstanbul Boğazı'ndaki mayını etkisiz hale getirdik! Rus ve Ukraynalı makamlarla görüştük! Milli Savunma Bakanı Akar'dan 'İstanbul Boğazı açıklarındaki mayına' ilişkin açıklama Açıklaması Milli Savunma Bakanı Akar'dan 'İstanbul Boğazı açıklarındaki mayına' ilişkin açıklama Açıklaması Son dakika haber: Bakan Akar: '(İstanbul Boğazı'nda bulunan mayın) Konuyla ilgili hem Rus hem Ukrayna makamlarıyla görüştük. Koordinasyonumuz devam ediyor.' Son dakika haber: Bakan Akar: '(İstanbul Boğazı'nda bulunan mayın) Konuyla ilgili hem Rus hem Ukrayna makamlarıyla görüştük. Koordinasyonumuz devam ediyor.'

İstanbul Boğazı, Hulusi Akar, Milli, Mayın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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