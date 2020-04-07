Boğaz hattındaki bazı feribot seferleri iptal edildi - Son Dakika

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Boğaz hattındaki bazı feribot seferleri iptal edildi
6 saat önce
Çanakkale'de devam eden şiddetli fırtına nedeniyle, Çanakkale-Eceabat arasında çalışan bazı feribot seferleri iptal edildi.
Çanakkale'de devam eden şiddetli fırtına nedeniyle, Çanakkale- Eceabat arasında çalışan bazı feribot seferleri iptal edildi.
Çanakkale Boğazı ile adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan Gestaş A.Ş., şiddetli poyraz fırtınası nedeniyle Çanakkale-Eceabat hattı arasında bazı feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu. Resmi internet sitesinden yapılan açıklamada; "07.04.2020 Salı günü Eceabat'tan saat 12: 00, Çanakkale'den saat 13: 00 seferleri olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edilmiştir" ifadelerine yer verildi.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi: 07.04.2020 12:15 Kaynak: İHA
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