Son Dakika Haberleri: 'BOĞAZ'I KAPLAYAN SİS ÖRTÜSÜ (1)
Son Dakika Güncel 'BOĞAZ'I KAPLAYAN SİS ÖRTÜSÜ (1)

'BOĞAZ'I KAPLAYAN SİS ÖRTÜSÜ (1)

6 saat önce

İstanbul Boğazı'nda günün ilk ışıklarıyla birlikte sis etkili oldu.

'BOĞAZ'I KAPLAYAN SİS ÖRTÜSÜ (1), System.String[]

İstanbul Boğazı'nda günün ilk ışıklarıyla birlikte sis etkili oldu. Sis nedeniyle, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü gözden kayboldu.

Sabahın ilk saatlerinde Boğaz ve çevresinde sis etkili oldu. Sis nedeniyle, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü gözlerden kayboldu. Sis, Boğaz ve çevresinde etkili oldu.

Görüntü dökümü:

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-Kız kulesi

-15 Temmzu Şehitler Köprüsü


- İstanbul
İstanbul Boğazı, İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 09:14 Kaynak: DHA
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