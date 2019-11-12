'BOĞAZ'I KAPLAYAN SİS ÖRTÜSÜ (1)
6 saat önce
İstanbul Boğazı'nda günün ilk ışıklarıyla birlikte sis etkili oldu.
Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 09:14 Kaynak: DHA
İstanbul Boğazı'nda günün ilk ışıklarıyla birlikte sis etkili oldu. Sis nedeniyle, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü gözden kayboldu.
Sabahın ilk saatlerinde Boğaz ve çevresinde sis etkili oldu. Sis nedeniyle, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü gözlerden kayboldu. Sis, Boğaz ve çevresinde etkili oldu.
Görüntü dökümü:
---------------------
-Kız kulesi
-15 Temmzu Şehitler Köprüsü
- İstanbul
Gizemli hayırsever bu kez Tuzla'da ortaya çıktı: Bana 'Robin Hood' deyin İstanbul'daki sis manzaralarında yüksek binalar dikkat çekti Gizemli hayırsever bu kez Tuzla'da ortaya çıktı: Bana 'Robin Hood' deyin Bacaklarını kurtlar yiyen talihsiz vatandaş, yetkililerden yardım istiyor