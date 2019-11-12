'BOĞAZ'I KAPLAYAN SİS ÖRTÜSÜ (1)

İstanbul Boğazı'nda günün ilk ışıklarıyla birlikte sis etkili oldu.

İstanbul Boğazı'nda günün ilk ışıklarıyla birlikte sis etkili oldu. Sis nedeniyle, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü gözden kayboldu. Sabahın ilk saatlerinde Boğaz ve çevresinde sis etkili oldu. Sis nedeniyle, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü gözlerden kayboldu. Sis, Boğaz ve çevresinde etkili oldu. Sabahın ilk saatlerinde Boğaz ve çevresinde sis etkili oldu. Sis nedeniyle, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü gözlerden kayboldu. Sis, Boğaz ve çevresinde etkili oldu. Görüntü dökümü: --------------------- --------------------- -Kız kulesi -Kız kulesi -15 Temmzu Şehitler Köprüsü

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Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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