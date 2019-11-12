Son Dakika Haberleri: BOĞAZ'I ÖRTEN SİS HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
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BOĞAZ'I ÖRTEN SİS HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

6 saat önce

İstanbul Boğazı'nda günün ilk ışıklarıyla birlikte sis etkili oldu.

BOĞAZ'I ÖRTEN SİS HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ, System.String[]

İstanbul Boğazı'nda günün ilk ışıklarıyla birlikte sis etkili oldu. Sis nedeniyle, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü gözden kayboldu.

Sabahın ilk saatlerinde Boğaz ve çevresinde sis etkili oldu. Sis nedeniyle, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü gözlerden kayboldu. Sis, Boğaz ve çevresinde etkili oldu.  Boğaz'ı örten sis havadan da görüntülendi.

Görüntü dökümü:

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HAVADAN GÖRÜNTÜLERLE BOĞAZ

-Kız kulesi

-15 Temmuz Şehitler Köprüsü


- İstanbul
İstanbul Boğazı, İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 12:29 Kaynak: DHA
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