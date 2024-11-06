Boğaz\'ın meşhur \'kırmızı yalısı\' rekor fiyata satıldı

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Boğaz'ın ünlü 'kırmızı yalısı' rekor fiyata satıldı. Uzun seneler boyunca sosyetenin davetlerinin merkezi olan Vaniköy'deki Abdülgaffar Karacadağ Yalısı, 42 milyon dolar fiyatla 10 sene önce satışa çıkarılmıştı. Sosyetenin gözde isimlerinden Neşet ve Şirin Yalçın çiftine ait yalı uzun süre alıcı bulamadı.

ekonomim.com'un aktardığına göre boğazın meşhur 'kırmızı yalısı' 10 milyon dolarlık indirimle 32 milyon dolara 'petrol kralı' olarak anılan iş insanı Ercüment Cafer Bayegan'ın oldu. Tapuyu şirketi adına almayan Ercüment Cafer Bayegan'ın yalıda ailesi ile birlikte oturacağı belirtildi.

10 ODA, 5 BANYO, SAUNA VE FİTNESS ODASI...

Bin 100 metrekarelik alana kurulu olan yalıda, 10 oda, 5 banyo, 12 araçlık otopark, sauna, fitness odası ve asansör bulunuyor.