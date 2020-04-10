Boğaz Köprüleri polisler için mavi-beyaz ışıkla aydınlatıldı - Son Dakika

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Boğaz Köprüleri polisler için mavi-beyaz ışıkla aydınlatıldı
6 saat önce
İSTANBUL (İHA) –Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Türk Polis Teşkilatının 175. yıldönümü kapsamında mavi ve beyaz ışıkla aydınlatıldı.
İSTANBUL (İHA) – Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Türk Polis Teşkilatının 175. yıldönümü kapsamında mavi ve beyaz ışıkla aydınlatıldı.
İstanbul'un sembol yapılarından olan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü, 10 Nisan Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 175. yıldönümü nedeniyle mavi ve beyaz ışıkla aydınlatıldı. Mavi ve beyaz ışıkla aydınlatılan köprüler İstanbul Boğazı'nda görsel şölen oluşturdu. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 09:15 Kaynak: İHA
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