Boğaz Köprüleri polisler için mavi-beyaz ışıkla aydınlatıldı - Son Dakika

İstanbul 'un sembol yapılarından olan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü, 10 Nisan Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 175. yıldönümü nedeniyle mavi ve beyaz ışıkla aydınlatıldı. Mavi ve beyaz ışıkla aydınlatılan köprüler İstanbul Boğazı 'nda görsel şölen oluşturdu. - İSTANBUL

İSTANBUL (İHA) – Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Türk Polis Teşkilatının 175. yıldönümü kapsamında mavi ve beyaz ışıkla aydınlatıldı.

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