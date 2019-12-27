"Boğaz saat 16.00'da trafiğe açılması planlanmaktadır" - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Boğaz saat 16.00'da trafiğe açılması planlanmaktadır' - Son Dakika

"Boğaz saat 16.00'da trafiğe açılması planlanmaktadır"

6 saat önce

İstanbul Valiliği Rumeli Hisarı yakınlarında kıyıya çarpan Liberya bandıralı 'Songa Irıdıum' adlı kuru yük gemisinin kurtarıldığını belirterek, boğazın saat 16: 00'da trafiğe açılmasının planlandığını duyurdu.

İstanbul Valiliği Rumeli Hisarı yakınlarında kıyıya çarpan Liberya bandıralı 'Songa Irıdıum' adlı kuru yük gemisinin kurtarıldığını belirterek, boğazın saat 16: 00'da trafiğe açılmasının planlandığını duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada şu ifadelere ver verdi: "Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre; Romanya uyruklu kaptan Gheorghita Pantelimon komutasında boğazı geçerken saat 12: 13'te Rumeli Hisarı mevki'inde kıyıya çarpan 191,03 metre uzunluğundaki Liberya bandıralı 'Songa Irıdıum' adlı kuru yük gemisi 13: 30'da kurtarma römorkörlerinin yardımıyla demirini almış, emniyetle İstanbul Limanı Demir Mevki'ine hareket etmiştir. Boğazın saat 16: 00'da trafiğe açılması planlanmaktadır."

(İHA)

İstanbul, Liberya, Rumeli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 02:55 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İstanbul'da kendisini polis olarak tanıtan şahıs yakalandı
Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Hafta sonu kar yağışı etkili olacak İşte SONAR'ın anketine göre en başarılı belediye başkanları Akşam saatlerinde İstanbul'a mevsimin ilk karı yağdı! Otomobiller beyaza büründü

Son Dakika Haberleri
21:45 Evinde silahla vurulmuş halde bulunan kadın öldü - Son Dakika
21:44 Ankara'da aranan cinayet zanlısı yakalandı - Son Dakika
21:42 İran'ın Paris Büyükelçisi, Fransa Dışişleri Bakanlığına çağrıldı - Son Dakika
21:40 3 yıllık mücadelenin ardından İstiklal Madalyası'na kavuşuyor - Son Dakika
21:40 Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli otomobili tanıttığı gün Cem Yılmaz'ı geride bıraktı - Son Dakika
21:00 4 aylık hamile kadın çocuğunun gözü önünde öldürüldü - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2019 21:50:09. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: "Boğaz saat 16.00'da trafiğe açılması planlanmaktadır" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]