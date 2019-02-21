Boğaz Sis Altında; Yüzlerce Gemi Geçiş İçin Bekliyor
8 dakika önce
Haber-Kamera: Erhan TEKTEN - İstanbul DHAİstanbul Boğazı'nda günlerdir sis kabusu yaşanıyor.
Haber-Kamera: Erhan TEKTEN - İstanbul
DHA İstanbul Boğazı
'nda günlerdir sis kabusu yaşanıyor. Sis nedeniyle Boğaz'dan geçemeyen yüzlerce gemi, Karadeniz
ve Marmara
'da bekliyor.
İstanbul Boğazı'nda 3 gündür sis nedeniyle transit gemi geçişlerinde aksama yaşanıyor. Boğaz'ın kapatılmasıyla Kuzey ve Güney
girişinde yüzlerce gemi geçiş için beklemek zorunda kaldı. Uzun süreli beklemeler küçük ölçekli gemilerde yakıt, kumanya ve su sorunu oluşturuyor. Gemi şirketleri taahhüt ettikleri sürede mevcut yüklerini götüremedikleri için de yüzbinlerce dolar zarar ediyor.
Geçtiğimiz yıl Nisan ayında da İstanbul Boğaz'ında 5 günlük sis kabusu yaşanmıştı. Boğaz'ın 70 saatten fazla transit gemi geçişlerine kapatılmasıyla 351 gemi uzun süre beklemek zorunda kalmıştı.
Görüntü Dökümü:
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-Radardan bekleyen gemilerin oluşturduğu yoğunluk
-Dün akşam ve gündüz çekilen sis görüntüleri
-Geçen yıla ait görüntüler
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Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 10:32 Kaynak: DHA
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