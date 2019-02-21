Son Dakika Haberleri: Boğaz Sis Altında; Yüzlerce Gemi Geçiş İçin Bekliyor

Boğaz Sis Altında; Yüzlerce Gemi Geçiş İçin Bekliyor

6 dakika önce

Erhan TEKTEN - İstanbul DHA - İSTANBUL Boğazı'nda günlerdir sis kabusu yaşanıyor.

Boğaz Sis Altında; Yüzlerce Gemi Geçiş İçin Bekliyor, System.String[]
Erhan TEKTEN - İstanbul DHA - İSTANBUL Boğazı'nda günlerdir sis kabusu yaşanıyor. Sis nedeniyle Boğaz'dan geçemeyen yüzlerce gemi, Karadeniz ve Marmara'da bekliyor.

İstanbul Boğazı'nda 3 gündür sis nedeniyle transit gemi geçişlerinde aksama yaşanıyor. Boğaz'ın kapatılmasıyla Kuzey ve Güney girişinde yüzlerce gemi geçiş için beklemek zorunda kaldı. Uzun süreli beklemeler küçük ölçekli gemilerde yakıt, kumanya ve su sorunu oluşturuyor. Gemi şirketleri taahhüt ettikleri sürede mevcut yüklerini götüremedikleri için de yüzbinlerce dolar zarar ediyor.

Geçtiğimiz yıl Nisan ayında da İstanbul Boğaz'ında 5 günlük sis kabusu yaşanmıştı. Boğaz'ın 70 saatten fazla transit gemi geçişlerine kapatılmasıyla 351 gemi uzun süre beklemek zorunda kalmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 10:34 Kaynak: DHA

İstanbul Boğazı, İstanbul, Güncel
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