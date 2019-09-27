Son Dakika Haberleri: Boğaz sularını kaplayan çamur, merak uyandırdı
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Boğaz sularını kaplayan çamur, merak uyandırdı

1 saat önce

Boğaz sularını kaplayan çamur, merak uyandırdıİSTANBUL - Üsküdar sahilinden İstanbul Boğazı'na akan çamur drone ile görüntülendi.

Boğaz sularını kaplayan çamur, merak uyandırdı

İSTANBUL - Üsküdar sahilinden İstanbul Boğazı'na akan çamur drone ile görüntülendi.

İstanbul'da dün yaşanan depremin ardından İstanbul Boğazı'nda çekilen çamur görüntüleri merak uyandırdı. Aşığı yağışların olduğu dönemlerde Beylerbeyi sahilinde görülen çamur, bugün boğaz sularını kapladı. Havadan çekilen görüntülerde Beylerbeyi sahilinde denizin yüzeyini kaplayan tabaka dikkat çekti. Denize akan çamurun nedeni merak konusu oldu.

Boğaz sularını kaplayan çamur, merak uyandırdı

İstanbul Boğazı, İstanbul, Üsküdar, Genel

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 03:37 Kaynak: İHA
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