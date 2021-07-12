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Boğaz yanmasına ne iyi gelir? Boğaz yanması neden olur, nasıl geçer? Boğan yanmasına iyi gelen bitkisel çözüm önerileri - Son Dakika

Boğaz yanmasına ne iyi gelir? Boğaz yanması neden olur, nasıl geçer? Boğan yanmasına iyi gelen bitkisel çözüm önerileri

12.07.2021 17:52
Boğaz yanmasına ne iyi gelir? Boğaz yanması neden olur, nasıl geçer? Boğan yanmasına iyi gelen bitkisel çözüm önerileri, System.String[]

Boğaz yanması, streptokok patojen bakterisi neden olmaktadır.

Boğaz yanması, streptokok patojen bakterisi neden olmaktadır. Boğazda yutkunma zorluğu meydana getiren bu rahatsızlık, yemek yeme ve konuşma zorluğunu da beraberinde getirmektedir. Boğazın orta kısmında yanma şeklinde kendini gösteren ağrı, bademcik şişmesine ve kulak ağrısına neden olabilir. Ayrıca bağırarak konuşmak ve haddinden fazla yüksek sesle konuşmak, boğaz ağrısına, öksürüğe ve yanmasına neden olur.

Boğaz Yanmasına Ne İyi Gelir?

Bu rahatsızlık günlük yaşantımızı olumsuz etkilemektedir. İyileşmediği zaman bademcik iltihabı, ateşlenme ve kulak ağrısına neden olabilir. Bu nedenle boğaz ağrısı başladığı zaman iyileşmesi için özel karışım hazırlamalısınız. Yanma ilerledikçe rahatsızlığınız artacaktır. Boğazınıza iyi gelecek özel bitkisel karışımlar şu şekildedir:

Tuzlu su: Tuzlu su, boğaz ağrısını dindiren bir karışımdır. Her evde bulunabilir ve kolay tatbik edilir. Boğazdaki iltihabı dindiren ve aynı zamanda dezenfekte eden tuzlu su, pratik tedavi seçeneklerinden biridir. Gargara işlemi üç veya dört gün devam etmelidir. Bir bardak tuzlu suyun hepsi gargara yapılmalıdır. Gargara suyu yutulmamalıdır. Tuzlu su mide bulantısı ve kusmaya neden olur.

Hindistan cevizi yağı: Boğaz iltihabına iyi gelen bitkisel ürünlerden biri de Hindistan cevizi yağıdır. Antibakteriyel özelliğe sahip olan Hindistan cevizi yağı, dişler için ve diş etleri için oldukça faydalıdır. Boğaz ağrısını anında dindirir. Bu bitkisel yağ şu şekilde kullanılır:

İki çorba kaşığı Hindistan cevizi yağı.

Bir çorba kaşığı gerçek bal.

İki çorba kaşığı limon suyu.

Hazırlanışı

Küçük tavaya Hindistan cevizi yağını dökün.

Daha sonra limon suyunu ekleyin.

Üçüncü olarak balı ekleyin.

Bu üç malzemeyi kısık ateşte ısıtın. Karışacak kadar ısıtmak yeterlidir. Çok ısındığında balın etkisi kaybolur. Karışımı bir kaba koyun ve soğumasını bekleyin. Bal 47 dereceden sonra etkisini kaybeder. Bu nedenle ısıtma işleminin kısa tutulması gerekir.

Limon çayı: Boğaz yanmasına iyi gelen formüllerden biri de zencefilli limon çayıdır. Bu karışım şu şekilde hazırlanır:

Bir bardak suya yarım çorba kaşığı zencefil atın. Bardak su bardağı olmalıdır.

On dakika sonra bir çorba kaşığı bal ekleyin ve biraz da limon sıkın. Boğaz ağrısı için oldukça etkili bir karışımdır.

Zencefil: Zencefil, iltihap giderici özelliğe sahiptir. Bu nedenle boğaz yanmasını kısa sürede iyileştirir ve vücudun güçlenmesine neden olur.

Pastil: Meyve pastilleri boğaz için iyi gelmektedir. Bu kategoride doğal meyve pastillerini tercih edin.

Karabiber: Su, karabiber ve tuz karışımı da boğaza iyi gelmektedir. Sıcak suya bir çay kaşığı karabiber ve biraz tuz atın. Suyu biraz kaynatırsanız daha iyi olur. İsterseniz bal ekleyebilirsiniz. Bal doğal bir tatlandırıcıdır ve aynı zamanda faydalıdır. Balı ısıtmayın ve çok sıcak suya koymayın. Bal en fazla 47 derece suda tüketilebilir. Bal karışımı için ılık suyu tercih edin.

Boğaz Yanması Nasıl Geçer?

Doktora giderek bu rahatsızlığı ortadan kaldırabilirsiniz. Doktora gitmeden evdeki imkanlarınızla da bu ağrıyı hafifletmeye çalışmak mümkün olabilir. Konuşma, yutkunma ve yemek yeme işlevini zorlaştıran boğaz yanması doğal bitkisel yöntemler ile hafifletilebilir. Doğal tedavi yöntemleri, boğaz yanmasını bir süreliğine de olsa hafifletebilir. Fakat bir doktora başvurmanız tavsiye edilmektedir.

Boğaz Yanmasının Neden Olur?

Günlük yaşantımızı olumsuz etkileyen boğaz yanmasının belli başlı nedenleri vardır. Boğaz ağrısına; soğuk algınlığı, geniz akıntısı, alerjik rahatsızlıklar, uçuk, parainfluenza virüsü, epstein-bar virüsü ve grip neden olabilir. Ayrıca kimi zaman boğaz yanması bulaşıcı olabilir. Bu nedenle bu rahatsızlığı yakalanan kişi hapşırırken ağzını kapamalıdır. Mümkün olduğunca evden çıkmamalıdır ve hapşırmadan sonra ellerini yıkamalıdır.

Boğaz yanmasına ne iyi gelir? Boğaz yanması neden olur, nasıl geçer? Boğan yanmasına iyi gelen bitkisel çözüm önerileri

Zencefil, Doktora, India, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Boğaz yanmasına ne iyi gelir? Boğaz yanması neden olur, nasıl geçer? Boğan yanmasına iyi gelen bitkisel çözüm önerileri - Son Dakika Magazin


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