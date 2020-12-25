BOĞAZA AKIN EDEN OLTACILAR, NE KISITLAMA, NE SOSYAL MESAFE DİNLEDİLER - Son Dakika

BOĞAZA AKIN EDEN OLTACILAR, NE KISITLAMA, NE SOSYAL MESAFE DİNLEDİLER
25.12.2020 03:08
BOĞAZA AKIN EDEN OLTACILAR, NE KISITLAMA, NE SOSYAL MESAFE DİNLEDİLER İSTANBUL'da gece saatlerinde balık tutmak isteyen onlarca oltacı, hem sokağa çıkama kısıtlamasını ihlal etti hem de sosyal mesafe kuralına uymadı.
BOĞAZA AKIN EDEN OLTACILAR, NE KISITLAMA, NE SOSYAL MESAFE DİNLEDİLER
İSTANBUL'da gece saatlerinde balık tutmak isteyen onlarca oltacı, hem sokağa çıkama kısıtlamasını ihlal etti hem de sosyal mesafe kuralına uymadı.
Türkiye genelinde koronavirüs vakalarındaki artış nedeniyle hafta içi saat 21.00'den sonra uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen İstanbul'da olta balıkçıları, Beşiktaş'ta sahillere akın etti. Arnavutköy sahil ve Rumeli Hisarı bölgesine saat 01.00 sıralarında gelen olta balıkçıları, hem kısıtlamaya uymadı hem de sosyal mesafe ve maske kuralını ihlal etti.
- Oltacılar
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