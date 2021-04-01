Boğazda arızalan geminin yalılara çarpmaktan son anda kurtulduğu anlar kamerada - Son Dakika

Boğazda arızalan geminin yalılara çarpmaktan son anda kurtulduğu anlar kamerada
01.04.2021 12:23
Boğazda arızalan geminin yalılara çarpmaktan son anda kurtulduğu anlar kamerada İstanbul Boğazı'nda arızalanan Panama bandralı River Elbe isimli geminin sahilde bulunan yalılara çarpmaktan son anda kurtulduğu anlar, kameralara yansıdı.
Boğazda arızalan geminin yalılara çarpmaktan son anda kurtulduğu anlar kamerada
İSTANBUL - İstanbul Boğazı'nda arızalanan Panama bandralı River Elbe isimli geminin sahilde bulunan yalılara çarpmaktan son anda kurtulduğu anlar, kameralara yansıdı.
Rusya'dan İngiltere'ye giden Panama bandıralı River Elbe isimli yük gemisi, İstanbul Boğazı geçişi sırasında makine arızası nedeniyle sürüklendi. Geminin sahilde bulunan yalılara çarpmaktan son anda kurtuldu. O anlar cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı.
Geminin Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından Ahırkapı açıklarına çekildi.
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