Boğazda arızalanan gemi kurtarıldı - Son Dakika

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM), makine arızası yaşayan Croatia isimli 100 metre boyundaki demir-çelik yüklü gemiye müdahale edildiğini duyurdu.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Twitter'dan yaptığı paylaşımla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü mevkiinde makine arızası yaşayan Croatia isimli 100 metre boyundaki demir-çelik yüklü geminin kurtarıldığını duyurdu. Paylaşımda, "15 Temmuz Şehitler Köprüsü mevkiinde makine arızası yaşayan Croatia isimli 100 metre boyunda demir çelik yüklü gemiye ivedilikle Kurtarma 8-12 römorkörlerimiz yönlendirildi. Dolmabahçe Sarayı önlerinde bulunan geminin çevresinde ekiplerimiz tarafından emniyet tedbirleri alındı" ifadelerine yer verildi.
(Muhammet Emin Arslan/İHA)
Kaynak: İHA
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