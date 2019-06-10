Son Dakika Haberleri: Boğazda denize düşen bir kişi kurtarıldı
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Boğazda denize düşen bir kişi kurtarıldı

4 saat önce

Kadıköy-Karaköy hattında sefer yapan tekneden denize düşen bir kişi Deniz Arama ve Kurtarma Birliği ekipleri tarafından kurtarıldı.

Boğazda denize düşen bir kişi kurtarıldı, System.String[]
Kadıköy- Karaköy hattında sefer yapan tekneden denize düşen bir kişi Deniz Arama ve Kurtarma Birliği ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, Kız Kulesi açıklarında Şehir Hatları Küçüksu Teknesi'nde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle teknede bulunan bir şahıs denize düştü. Kadıköy-Karaköy seferi yapan tekneden düşen adamı gören vatandaşlar polise haber verdi. Kısa süre içerisinde olay yerine gelen Deniz Arama ve Kurtarma Birliği Ekipleri denize düşen şahsı 6 dakikalık çalışma ile denizden çıkardı. Denizden çıkartılan şahıs 112 sağlık ekiplerine sevk edildi. Polis olayla ilgili araştırma başlattı. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 10.06.2019 08:06 Kaynak: İHA
Kız Kulesi, Karaköy, Kadıköy, 3. Sayfa
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