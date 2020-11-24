DHA İSTANBUL BÜLTENİ-1 - Son Dakika

BOĞAZDA ETKİLİ OLAN SİS NEDENİYLE ŞEHİR HATLARININ BAZI SEFERLER İPTAL OLDU

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM -Özgür EREN İSTANBUL DHA

İstanbul Boğazı'nda sabah saatlerinden itibaren etkili olan sis nedeniyle bazı Şehir Hatları seferleri iptal oldu.

İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren özellikle boğaz çevresinde etkili olan sis nedeniyle Şehir Hatları seferleri iptal oldu. Sisin dağılması nedeniyle bazı seferler tekrar yapılmaya başladı. Şehir Hatları internet sitesinde iptal olan seferler vatandaşlara açıklandı. Boğaz hattı İstinye - Çubuklu arabalı vapur hattıKüçüksu - İstinye hattıAnadolukavağı - Üsküdar hattıRumelikavağı - Eminönü hattı Haliç hattı

Çengelköy - İstinye ring hattı