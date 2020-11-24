DHA İSTANBUL BÜLTENİ-1 - Son Dakika

DHA İSTANBUL BÜLTENİ-1
24.11.2020 08:41
BOĞAZDA ETKİLİ OLAN SİS NEDENİYLE ŞEHİR HATLARININ BAZI SEFERLER İPTAL OLDUHaber-Kamera: Hasan YILDIRIM -Özgür EREN İSTANBUL DHAİstanbul Boğazı'nda sabah saatlerinden itibaren etkili olan sis nedeniyle bazı Şehir Hatları seferleri iptal oldu.
BOĞAZDA ETKİLİ OLAN SİS NEDENİYLE ŞEHİR HATLARININ BAZI SEFERLER İPTAL OLDU
Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM -Özgür EREN İSTANBUL DHA
İstanbul Boğazı'nda sabah saatlerinden itibaren etkili olan sis nedeniyle bazı Şehir Hatları seferleri iptal oldu.
İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren özellikle boğaz çevresinde etkili olan sis nedeniyle Şehir Hatları seferleri iptal oldu. Sisin dağılması nedeniyle bazı seferler tekrar yapılmaya başladı. Şehir Hatları internet sitesinde iptal olan seferler vatandaşlara açıklandı. Boğaz hattı İstinye
- Çubuklu arabalı vapur hattıKüçüksu - İstinye hattıAnadolukavağı - Üsküdar
hattıRumelikavağı - Eminönü
hattı Haliç
hattı
Çengelköy - İstinye ring hattı
Son Dakika Son Dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: 14 branşta 12 bin sağlık personeli alınacak Fransız ve İspanyol basını, Türk İHA'larının başarısına dikkat çekti: Rus hava savunma sistemleri engel olamadı Yenilgiyi kabul eden Trump, Biden yönetimine geçiş sürecinin önünü açtı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Özlü: 2021 sonuna kadar tedbirlerle devam etmemiz gerekiyor Dünyaca ünlü şarkıcı Rita Ora, göğüs dekoltesiyle sosyal medyayı salladı 51 yaşındaki Jennifer Lopez, sahne şovuyla Amerikan Müzik Ödülleri'ne damga vurdu Yasak Elma'nın Ender'i Şevval Sam, göğüs dekolteli elbisesiyle poz verdi Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, La Casa de Papel dizisinin kadrosuna dahil oluyor